Шевченко признался, что хотят сделать с теми, кто покинул Украину

Новообранный президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с массовым выездом из страны молодых игроков. Андрей Николаевич подчеркнул, что эта ситуация может очень сильно ударить по футбольному потенциалу Украины.

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Шевченко уверен, что УАФ должна оставаться на связи с этими футболистами и максимально пытаться вернуть уехавших назад.

"У нас очень большая проблема с молодым поколением футболистов. Многие уехали из страны, очевидно, по причине полномасштабного вторжения. Мы должны найти связь со всеми этими семьями и игроками и продолжать взаимодействовать с ними, чтобы гарантировать, что они продолжат поддерживать отношения с Украиной в будущем. Нам нужно, чтобы они вернулись и сыграли за сборную Украины", - цитирует Шевченко Sky Sport.

Шевченко не скрывает, что футбольному будущему Украины может быть нанесен непоправимый ущерб, если страна не сможет построить систему прямо сейчас.

"Я хочу использовать свое имя, свой опыт, чтобы помочь молодому поколению Украины, командам, чтобы каждый мог продолжать играть в футбол даже в таких сложных условиях", - заявил Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 января, легендарный нападающий Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ. Бывший форвард киевского "Динамо", итальянского "Милана" и национальной команды нашей страны стал шестым главой организации, сменив на этом посту Андрея Павелко.

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