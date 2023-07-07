Звезда российского тенниса заявил о необходимости 'навести порядок в мире'

Вторая ракетка России Андрей Рублев выразил уверенность в том, что человечество должно отказаться от боевых действий по всей планете и "навести порядок в мире". 25-летний уроженец Москвы, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину, выступил против агрессии своей страны, отметил, что надеется на скорое завершение войны.

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Об этом Рублев заявил в интервью сербскому изданию SportKlub. Теннисист также добавил, что ему повезло с допуском к международным соревнованиям, чего лишены большинство российских и беларуских спортсменов особенно в командных дисциплинах.

"Лично мне очень повезло, потому что мы играем и путешествуем по миру. Другим спортсменам гораздо сложнее, большинство из них не могут соревноваться, особенно в командных видах спорта. Как я говорил с самого начала войны, я просто надеюсь, что как-то и когда-то ситуация изменится и все плохое закончится. Тогда мы, наконец, сможем сосредоточиться на том, чтобы навести порядок в мире", – сказал Рублев.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина перед началом WImbledon-2023 открыто осудила нападение ее страны на Украину.

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