"Украинский" поступок лучшей теннисистки планеты перед Wimbledon огорошил пропагандистов из России

Первая ракетка мира Ига Швентек в отличии от лучшей теннисистки Беларуси Арины Соболенко не видит ничего плохого в политических вопросах. На пресс-конференции перед стартом Wimbledon 22-летняя полячка заявила, что одобряет идею организаторов турнира, которые просят теннисистов обозначить свою позицию, задают им вопросы о войне в Украине и о том, кого они поддерживают.

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На травяном мейджоре в Лондоне Ига Швентек стартует матчем с китаянкой Чжу Линь.

"Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично, – сказала Швентек.

Такой поступок трехкратной чемпионки Roland Garros шокировал провластные российские СМИ, которые продвигают нарратив о спорте вне политики.

У себя в соцсетях главное пропагандистское издание РФ "РИА Новости" возмутилась словами Иги.

"Разве такой пример должна подавать первая ракетка мира?" – говорится в заметке российской "прессы".

Отметим, что Швентек с февраля прошлого года постоянно заявляет о своей поддержке Украины, и постоянно выходит на корт с желто-синей лентой на головном уборе.

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