Лучшая теннисистка России одним интервью опровергла главный нарратив "хороших русских"
Первая ракетка России Дарья Касаткина дала большое интервью британскому изданию The Times, где открыто осудила нападение ее страны на Украину. 26-летняя уроженка Тольятти не испугалась, что после таких слов, у ее родных и близких в РФ могут возникнуть проблемы.
Именно боязнью за родственников аргументировали свое молчание большинство российских спортсменов, которые якобы не поддерживают войну в Украине, но не хотят об этом говорить.
Вспоминая ситуацию с баном в прошлом году, Касаткина не смогла сдержать эмоций.
"Это было тяжело, но, если честно, я была просто благодарна, что мы могли играть на всех остальных турнирах в WTA. Это трудно, потому что ты чувствуешь, что тебя наказывают за то, чего я не делала, и за те действия моей страны, с которыми лично я не согласна, но исключений они не делают", - цитирует Дарью BTU.
Отметим, что против действующего режима высказались кроме Касаткиной, лишь несколько российских атлетов. В их число входят бывший капитан футбольной сборной России Игорь Денисов, лучшая российская футболистка Надя Карпова и лучший российский шахматист Ян Непомнящий
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