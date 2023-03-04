Знаменитая украинская теннисистка снялась в обтягивающей майке и поразила своей красотой. Фото

Прославленная украинская теннисистка Марта Костюк произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, выложив сексуальное селфи. В кадре 20-летняя спортсменка позирует в обтягивающей белой майке.

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Красивая и яркая фотография стала настоящим хитом в социальных сетях, где фанаты не устают восхищаться красотой и спортивной формой теннисистки. В комментариях юзеры наперебой признаются в любви нашей соотечественнице.

Многие посылают Костюк анимированные картинки с цветами и сердечками.

На снимке Марта выглядит крайне соблазнительно и сексуально. Ее спортивная форма и прекрасная фигура подчеркивали женственность, а также спортивный потенциал

. Несмотря на свой молодой возраст, украинка уже добилась солидных успехов в карьере, и ее имя стало известно во всем мире благодаря яркой игре и таланту.

Новый фотосет Марты Костюк вызвал большой интерес у ее поклонников. Многие уже ждут с нетерпением новых фотографий от этой замечательной теннисистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Костюк собрала бесчисленное количество восторженных отзывов в Facebook после своего выступления на турнире в Дубае.

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