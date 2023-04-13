'Прикалываемся': российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая сейчас является 25-й ракеткой мира, рассказала про изменения в отношениях с украинками Мартой Костюк и Даяной Ястремской. Также Потапова отметила, что с некоторыми нашими спортсменками она продолжает общаться и прикалываться во время турниров.

Видео дня

Россиянка делает вид, что искренне не понимает, почему Костюк практически порвала с ней все связи после начала полномасштабной войны в Украине. А также вспомнила совместную с Ястремской акцию "Нет – политике, только спорт!" в финале юниорского Уимблдона-2016. Тогда Потапова обыграла Даяну в двух сетах.

"Мы заранее не договаривались. Просто всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали – как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Сейчас все чуть-чуть изменилось", – туманно заметила Анастасия в разговоре с championat.com.

"Мы довольно близко дружили с Мартой, но, к сожалению, человек решил изменить свое мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю ее выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно", – считает Потапова.

При этом россиянка подчеркнула, что не чувствует какого-то особого напряжения в поединках с девушками из Украины.

"Я приезжаю на турнир и моя цель – обыграть своего соперника. Неважно, откуда он. Может быть, этот вайб, но напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками из Украины – нет", – отметила 22-летня спортсменка.

"С некоторыми украинками мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, прикалываемся. Может быть, с некоторыми напряжение есть, но, опять же, я на это не обращаю внимания, потому что нет в этом смысла", – сказала Потапова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная украинская теннисистка выходит замуж за своего тренера.

Также Элина Свитолина, которая вернулась на корт после рождения дочери, наехала на руководство мирового тенниса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!