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"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

Елена Павлова
Теннис
2 минуты
6,6 т.
'Прикалываемся': российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая сейчас является 25-й ракеткой мира, рассказала про изменения в отношениях с украинками Мартой Костюк и Даяной Ястремской. Также Потапова отметила, что с некоторыми нашими спортсменками она продолжает общаться и прикалываться во время турниров.

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Россиянка делает вид, что искренне не понимает, почему Костюк практически порвала с ней все связи после начала полномасштабной войны в Украине. А также вспомнила совместную с Ястремской акцию "Нет – политике, только спорт!" в финале юниорского Уимблдона-2016. Тогда Потапова обыграла Даяну в двух сетах.

"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны
"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

"Мы заранее не договаривались. Просто всегда очень хорошо общались с Даяной, никогда не было каких-то проблем. Поэтому ничего не обговаривали – как ходили вместе на ужин до финала, так и после. Сейчас все чуть-чуть изменилось", – туманно заметила Анастасия в разговоре с championat.com.

"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

"Мы довольно близко дружили с Мартой, но, к сожалению, человек решил изменить свое мнение, и не только обо мне. Беспричинно. Не мне ее судить, ведь это ее выбор. И я уважаю ее выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо, ни холодно", – считает Потапова.

"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны
"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

При этом россиянка подчеркнула, что не чувствует какого-то особого напряжения в поединках с девушками из Украины.

"Я приезжаю на турнир и моя цель – обыграть своего соперника. Неважно, откуда он. Может быть, этот вайб, но напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками из Украины – нет", – отметила 22-летня спортсменка.

"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

"С некоторыми украинками мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, прикалываемся. Может быть, с некоторыми напряжение есть, но, опять же, я на это не обращаю внимания, потому что нет в этом смысла", – сказала Потапова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная украинская теннисистка выходит замуж за своего тренера.

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"Прикалываемся": российская теннисистка рассказала про отношения с украинками после полномасштабной войны

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