Впервые в истории: Свитолина уверенно вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) уверенно разобралась с итальянкой Камилой Джорджи (№61) и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Поединок между спортсменками закончился со счетом 2:0 (6:4, 6:4).

Наша соотечественница выбрала оборонительную тактику на матч, пытаясь во что бы то ни стало попадать в корт и ловить соперницу на ошибках. Это сработало и помогло первой ракетке нашей страны завладеть комфортным преимуществом в первом сете (4:0, а затем 5:1). Украинка немного расслабилась, а ее соперница начала постепенно разыгрываться, что привело к напряженной концовке в партии, которую с четвертой попытки все же выиграла Свитолина.

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Второй сет проходил по очень схожему сценарию и закончился с тем же счетом. Для победы в поединке Элине хватило 91 минуты.

Наша соотечественница значительно лучше проявила себя на подаче. Она исполнила больше подач на вылет (6 эйсов против 1), допустила меньше двойных ошибок (3 против 4) и чаще попадала в корт с первой попытки (65% против 51%).

Отметим, что Свитолина стала первой в истории украинской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Элина завершила выступления на стадии 1/4 финала. В следующем раунде на ОИ в Токио первая ракетка нашей страны встретится с победительницей пары Паула Бадоса – Маркета Вондроушева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Вондроушева сотворила сенсацию, обыграв японку Наоми Осаку, а Свитолина совершила камбэк в матче с гречанкой Марией Саккари.