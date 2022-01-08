В Австралии задержали невакцинированную чешскую теннисистку-чемпионку, аннулировав визу

Власти Австралии аннулировали визу известной чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, которые прилетала на Australian Open. Турнир стартует 17 января.

У 11-кратной победительницы турниров WTA в парном разряде было временное освобождение от обязательной вакцинации от коронавируса. 38-летняя спортсменка недавно переболела ковидом, предоставив на границе доказательства перенесенной болезни.

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Изначально Ворачову пропустили на таможне. Она пробыла на Зеленом континенте неделю и смогла даже сыграть один тренировочный матч, после чего ее задержали. Ворачову поместили в тот же отель в Мельбурне для подлежащих депортации нелегалов, что и первую ракетку мира Новака Джоковича.

Комментируя ситуацию чешка призналась, что была шокирована таким отношением местных властей.

"У меня в четверг был допрос, которого мне хватило с головой. Я провела там несколько часов, и меня выпустили лишь когда стемнело. Я бы не хотела повторно проходить через это. Не могу сказать, что правоохранители были жестоки ко мне. Но я не была готова к тому, как все это произошло. Я чувствовала себя как в боевике, и мне было очень некомфортно. Это был удар по психике. Хуже всего мне стало, когда мне сказали, что аннулируют мою визу. Даже сидевший со мной адвокат был удивлен, сказав, что у меня есть все необходимые подтверждения", – цитирует спортсменку idnes.cz.

Отвечая на вопрос почему она не вакцинировалась, чешская спортсменка призналась, что просто не успела.

"Я был занята тренировками. Я планировала это сделать после сезона и, к сожалению не успела. А затем подхватила ковид. После того как выздоровела, мне надо было лететь в Австралию и я не успела. Я не противник вакцинации", – добавила Ворачова.

Чешская спортсменка призналась, что вряд ли ей получится сыграть на турнире.

"Даже если я получу новую визу, после подачи документов мне придется сидеть на карантине неделю без тренировок, и выйду лишь за несколько дней до первого матча. Это не имеет смысла", – подытожила чешка.

Как сообщал OBOZREVATEL, с подобной ситуацией столкнулся и лучший теннисист планеты Новак Джокович. Серб не смог пройти таможенный контроль в Австралии, куда он прибыл для участия в Australian Open.

Новак может быть лишен права въезда на континент в ближайшие три года. Первый номер мирового рейтинга находится в отеле в аэропорту Мельбурна и ждет понедельника, когда местные власти вынесут окончательный вердикт.