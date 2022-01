В интернет попали кадры из эфира австралийского телеканала Seven News, где ведущие новостей Майк Амор и Ребекка Мэддерн высказали свое мнение о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Журналисты забыли про включенный микрофон, а через несколько дней кто-то слил запись в интернет.

Разговор начала Мэддерн, усомнившись, что у Новака на самом деле был положительный результат ПЦР-теста 16 декабря. Этот аргумент Джокович использовал для оправдания того, что он не был вакцинирован при въезде в Австралию.

"Как ни посмотри, Новак Джокович — лживый, подлый засранец", – сказал ведущая своему напарнику, не подозревая, что их разговор записывается. "Еще какой" – моментально отреагировал Амор.

"Жаль тех, кто его поддерживает. Как можно выходить в люди, когда у тебя коронавирус? Хотя лично я не верю, что у него вообще был ковид", – продолжила возмущаться Реббека.

Слова журналистки поддержал ее коллега, который также назвал Джоковича "глупцом".

"У него было нелепое оправдание и он попался на собственной лжи", — добавил Майк.

"Novak Djokovic is a lying, sneaky arsehole, whatever way you look at it…" Off-air footage of Australian news anchors Mike Amor and Rebecca Maddern giving their thoughts on the Djokovic saga leaked #AusOpen pic.twitter.com/GR2GYdJ4C8