В интернет попали кадры из эфира австралийского телеканала Seven News, где ведущие новостей Майк Амор и Ребекка Мэддерн высказали свое мнение о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Журналисты забыли про включенный микрофон, а через несколько дней кто-то слил запись в интернет.

Разговор начала Мэддерн, усомнившись, что у Новака на самом деле был положительный результат ПЦР-теста 16 декабря. Этот аргумент Джокович использовал для оправдания того, что он не был вакцинирован при въезде в Австралию.

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"Как ни посмотри, Новак Джокович — лживый, подлый засранец", – сказал ведущая своему напарнику, не подозревая, что их разговор записывается. "Еще какой" – моментально отреагировал Амор.

"Жаль тех, кто его поддерживает. Как можно выходить в люди, когда у тебя коронавирус? Хотя лично я не верю, что у него вообще был ковид", – продолжила возмущаться Реббека.

Слова журналистки поддержал ее коллега, который также назвал Джоковича "глупцом".

"У него было нелепое оправдание и он попался на собственной лжи", — добавил Майк.

"Novak Djokovic is a lying, sneaky arsehole, whatever way you look at it…" Off-air footage of Australian news anchors Mike Amor and Rebecca Maddern giving their thoughts on the Djokovic saga leaked #AusOpen pic.twitter.com/GR2GYdJ4C8 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) January 11, 2022

Крейг Макферсон, директор Seven по новостям и связям с общественностью заявил, что будет проведено расследование с целью найти человека, распространившего отснятый материал.

"Эта незаконная запись была частной беседой между двумя коллегами. Выложить это в сеть было подлым и трусливым поступком. Это нарушение закона штата Виктория о подслушивающих устройствах, виновного, когда он будет найден, привлекут к ответственности", – цитирует Макферсона news.com.au.

Напомним, что Джокович 6 января не смог пройти таможенный контроль в Мельбурне, куда он прибыл для участия в Australian Open.

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Новака поместили в "ужасные условия" и держали там несколько дней.

10 января 34-летний спортсмен вышел из-под стражи австралийских властей и наконец приступил к тренировкам перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне.

Позже Джокович объяснил "неточности" в своих сведениях властям.