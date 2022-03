Украинцы, вы такие сильные! Теннисистка Ястремская дошла до финала в Лионе и эмоционально обратилась к землякам

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в финале турнира WTA 250 в Лионе китаянке Чжан Шуай – 6:3, 3:6, 4:6. Одесситка расстроилась, что не смогла подарить эту победу Украине, на землю которой вторглись российские оккупанты, но пообещала поддержать страну заработанными призовыми.

Финальный матч во Франции длился 1 час и 46 минут. Даяна выиграла первый сет и реализовала за поединок все четыре заработанных брейк-поинта, но отдала пять геймов на своей подаче. Тем не менее для 21-летней украинки это был уже пятый финал на турнирах WTA и первый с января 2020 году в Аделаиде.

Благодаря выходу в финал одесситка поднимется в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 37 позиций и в новом листе займет 103-е место. А 14 545 евро призовых Ястремская, которая сама спасалась в паркинге от бомбардировок Одессы, передаст в фонд помощи Украине.

"Это была очень тяжелая неделя для меня. Я боролась на корте не только за себя, но и за свою страну. Рада, что сыграла в финале, потому что давно не доходила до них. Мне кажется, что сегодня у меня было недостаточно энергии и я была уставшей. Хотя зрители в Лионе меня прекрасно поддерживали, я получила от них много сил", – сказала после матча Даяна.

А затем Ястремская обратилась к своим землякам, ради которых ей очень хотелось победить.

"Украинцы, если вы меня смотрите, я хочу сказать, что вы такие сильные, у вас потрясающий дух! Я стараюсь бороться за Украину. Спасибо каждому украинцу, кто борется за Украину, кто показывает, насколько мы сильны духом. Слава Украине!", – еле сдерживая слезы, произнесла Даяна.

