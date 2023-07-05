Украинская теннисистка, проиграв 0:6, перевернула матч и совершила сенсацию на Wimbledon

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№36 WTA) добыла невероятную победу на старте Wimbledon с призовым фондом 44,7 млн фунтов. В первом круге травяного мейджора, который проходит 3-16 июля в Лондоне, 21-летняя киевлянка почти за 2 часа победила 8-ю ракетку мира Марию Саккари (Греция) – 0:6, 7:5, 6:2.

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Изначально встреча должна была состояться 4 июля, но была перенесена из-за дождя. Поединок 5 июля также дважды прерывалась из-за непогоды: на час в конце шестого гейма в первом сете и на полчаса при счёте 2:1 в пользу Саккари во втором сете.

После провального первого сета Костюк нашла в себе силы переломить ход встречи. Ключевой момент случился при счете 3:3 во второй партии. После сверхдолго розыгрыша гейма, где 6 раз было "ровно" Марта сделала "брейк".

Несмотря на то, что гречанка не "поплыла" и смогла сравнять счет 5:5, моральное превосходство было на стороне нашей соотечественницы. Костюк сперва взяла подачу соперницы, а затем легко подала на сет.

Следующей соперницей Марты станет сильнейшая в матче Алисон Риск-Амритрадж (США) – Паула Бадоса (Испания).

В четверг, 6 июля, свой поединок 2-го круга на Wimbledon проведет и Элина Свитолина (76WTA). Украинка, разобравшись на старте с американкой Винус Уильямс, в 1/32 будет играть с Элизе Мертенс (28 WTA) из Бельгии.

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