Украинка не смогла доиграть матч на 'Ролан Гаррос': ей вызывали врачей

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть матч 1/8 финала "Ролан Гаррос" против польки Иги Швентек. Киевлянка впервые дошла до четвертого круга на французском турнире "Большого шлема", однако снялась в первом сете.

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Уже после первых розыгрышей в матче стало заметно, что Леся ощутимо нервничает и пытается успокоить свое дыхание. Последний раз до такой стадии "мэйджеров" она доходила в 2018 году на US Open, а тут играла против прошлогодней чемпионки. Поэтому сначала поведение спортсменки списали на волнение.

Но при счете 1:4 Цуренко взяла медицинский тайм-аут. Врачи, которые появились корте, измерили украинке давление и пульс. Затем представительница медицинской бригады обошла спортсменку со спины и начала ощупывать верх живота спортсменки, спину и грудную клетку.

Создалось впечатление, что у Леси проблемы с дыханием. Врач попыталась найти проблему, Цуренко глубоко и спокойно подышала, успокоилась и выразила готовность вернуться на корт.

Однако после следующего гейма при счете 1:5 обменялась фразами с тренером и подошла к сетке, чтобы сообщить Иге о своем снятии. Соперницы тепло обнялись, и польская теннисистка отправилась отдыхать и готовиться уже к поединку четвертьфинала.

Накануне поединка со Швентек 34-летняя Цуренко рассказывала, что физически чувствует себя очень хорошо в Париже: "Я очень быстрая. В то же время я очень вынослива, так что я могу играть длинные розыгрыши, а в нужный момент пробивать виннерсы или выйти к сетке, чтобы сыграть слета".

Возможно, что на фоне переживаний и ответственности на результат у украинки произошла паническая атака. Также есть вероятность вируса, ведь двумя днями ранее из этого с французского "Шлема" снялась первая ракетка Казахстана Рыбакина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина обыграла лучшую теннисистку России и вышла в четвертьфинал Roland Garros.

А в России началась истерика после победы Свитолиной, они загнобили свою звезду Касаткину, вспомнив и антивоенную позицию, и ориентацию Дарьи.

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