Украинка, которую освистали в Париже, выбила двух россиянок с парного турнира на Roland Garros

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вместе с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе добыла непростую победу на старте парного Roland Garros. В первом круге Костюк/Русе обыграли в трех сетах российский дует Анна Блинкова / Варвара Грачева - 6:3, 3:6, 6:2.

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После уверенного первого сета, Костюк/Русе расслабились, отдав партию российским спортсменкам.

В решающем сете преимущество было за Мартой и Еленой. Они выиграли пять первых геймов подряд и могли побеждать всухую, но упустили два матчбола.

После встречи Костюк отказалась жать руку соперницам. На обрезанном видео видно, что в тот момент, когда россиянки подходят к сетке, Марта уже отвернулась и идет к судье информатору.

Во втором раунде украино-румынскому дуэту будет противостоять пара Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США).

Отметим, что Костюк в одиночном турнире Открытого чемпионата Франции была освистана болельщиками за то, что после поражения не подала руку белоруске Арине Соболенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Блинкова является соперницей украинки Элины Свитолиной в третьем раунде Roland Garros. Теннисистки будут играть друг с другом через неделю — мая одесситка разбила москвичку в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

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