Свитолина в желто-синем перевернула матч на Roland Garros и добыла яркую победу

Шестая ракетка Украины Элина Свитолина (№192 WTA) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 19.8 млн евро. 28-летняя одесситка почти за два часа обыграла представительницу Австралии Сторм Хантер (Сандерс) (№204 WTA) – 2:6, 6:3, 6:1, выполнив 7 подач навылет.

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Украинка, выступавшая в эффектном желто-синем наряде, неудачно начала встречу. У нее не получалось найти свой ритм, в то время как соперница раз за разом набирала очки. Поняв, что победить в первом сете ей не удастся, Элина отпустила ситуацию, перестала сопротивляться и включилась на полную во втором.

Ключевой момент случился во второй партии при счете 1:2. Свитолина навязала австралийке свой фирменный "тягучий" теннис, где она всегда делает на одну ошибку меньше, чем любая оппонентка.

К третьему сету Хантер была настолько вымотана, что практически без боя отдала игру нашей соотечественнице.

В третьем раунде Элина сыграет со спортсменкой из России Анной Блинковой.

Напомним, что 27 мая именно Блинкову Свитолина обыграла в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.

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