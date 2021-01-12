Украинец Стаховский отыгрался с 1:5 и вышел в финал квалификации Australian Open

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский (№201 в рейтинге) одержал крайне непростую победу над Джейсоном Кублером (№259) со счетом 2:0 (7:6 (7:4), 6:4) и вышел в финал квалификации Australian Open.

По ходу первого сета наш соотечественник проигрывал со счетом 1:5, но сумел перевернуть ход поединка, сделав два брейка в решающий момент партии. После этого он дожал соперника на тай-брейке и уверенно довел дело до победы в противостоянии, выиграв все геймы на своей подаче во втором сете.

В третьем раунде отбора на Открытый чемпионат Австралии Стаховский разыграет путевку в основную сетку с австралийцем Дэйном Свини (№794).

Отметим, что украинка Леся Цуренко (№146) также пробилась в финал квалификации, одолев Лесли Керкхове (№176) со счетом 2:0 (6:3, 6:2), и теперь встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (№127). Другие наши соотечественницы Катарина Завацкая (№118) и Ангелина Калинина (№163) вылетели на стадии полуфиналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк потерпела обидное поражение в полуфинале турнира серии WTA в Абу-Даби от россиянки Вероники Кудерметовой, которая ранее одолела первую ракетку нашей страны Элину Свитолину.