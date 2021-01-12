Українець Стаховський відігрався з 1:5 і вийшов у фінал кваліфікації Australian Open

Найкращий тенісист України Сергій Стаховський (№201 в рейтингу) здобув вкрай непросту перемогу над Джейсоном Кублером (№259) із рахунком 2:0 (7:6 (7:4), 6:4) і вийшов у фінал кваліфікації Australian Open.

Під час першого сету наш співвітчизник програвав з рахунком 1:5, але зумів перевернути хід поєдинку, зробивши два брейка у вирішальний момент партії. Після цього він дотиснув суперника на тай-брейку і впевнено довів справу до перемоги в протистоянні, вигравши всі гейми на своїй подачі у другому сеті.

У третьому раунді відбору на Відкритий чемпіонат Австралії Стаховський розіграє путівку в основну сітку з австралійцем Дейном Свіні (№794).

Відзначимо, що українка Леся Цуренко (№146) також пробилася у фінал кваліфікації, здолавши Леслі Керкхове (№176) з рахунком 2:0 (6:3, 6:2), і тепер зустрінеться з росіянкою Людмилою Самсоновою (№127). Інші наші співвітчизниці Катаріна Завацька (№118) й Ангеліна Калініна (№163) вилетіли на стадії півфіналів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Марта Костюк зазнала прикрої поразки в півфіналі турніру серії WTA в Абу-Дабі від росіянки Вероніки Кудерметової, яка раніше перемогла першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну.