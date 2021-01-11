Свитолина драматично проиграла россиянке в 1/4 финала престижного турнира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге) не сумела сломить сопротивление россиянки Вероники Кудерметовой (№46) и вылетела с турнира серии WTA Premier в Абу-Даби, проиграв со счетом 1:2 (7:5, 3:6, 6:7 (3:7)).

Первый сет прошел в напряженной борьбе. Теннисистки безошибочно играли на своих подачах, пока не наступил 11-й гейм и не случился первый брейк-поинт в исполнении нашей соотечественницы, который и стал ключевым в первой партии.

Исход второго сета решила проигранная подача Свитолиной в его середине, а в третьей партии на корте происходила невероятная драма. Сначала россиянка на протяжении долгого времени выигрывала благодаря реализованному брейк-поинту, но Элине все же удалось восстановить равенство на табло при счете 4:4. После этого на корте продолжились качели, которые привели теннисисток к тай-брейку. Больше сил на финальный отрезок матча осталось у Кудерметовой, и она завоевала путевку в следующий раунд.

Отметим, что представительница РФ превзошла Свитолину по количеству подач на вылет (11 против 4), двойных ошибок (1 против 4), точности первых подач. Несмотря на триумф россиянки, теннисистки выиграли одинаковое количество очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Кудерметова встретится с украинкой Мартой Костюк (№99), которая добыла тяжелейшую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо, и впервые в карьере дошла до этого этапа на соревнованиях такого уровня.