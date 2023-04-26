Теннисистка из РФ, которую не пустили на рейс 'из-за моей национальности', пожаловалась на страдания из-за войны

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, которую не пустили на рейс польской авиакомпании, заявила, что не несет ответственности за действия режима Владимира Путина. Она пожаловалась на то, что из-за военной агрессии РФ в Украине страдают "обычные люди и спортсмены".

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Примечательно, что это заявление 32-летняя уроженка Сочи сделала в интервью пропагандистскому изданию RT. Она отметила, что россияне "к сожалению, сейчас находятся в таком положении". 250-я ракетка мира назвала ситуацию стрессовой и из-за нее была вынуждена сняться с турнира.

"все переживали за меня: Каир, девушка, ночь. Ужасные ощущения. Пребывала в полном шоке от происходящего. К сожалению, мы сейчас находимся в таком положении. Пока не случится что‑нибудь – не узнаем, какой авиакомпанией можно летать, а какой нет, через какую страну тебе разрешат пролететь, а в каком городе не ждут. К этому никак не подготовишься и не сможешь обезопасить себя. Это все очень грустно, поскольку от этого страдают обычные люди и спортсмены, не имеющие никакого отношения к происходящему в мире", – заявила Дьяченко.

Ранее она обвинила западные страны в дискриминации по национальному признаку и пожаловалось на отношение к себе, как к человеку "третьего класса".

Как сообща OBOZREVATEL, российский теннисист Павел Котов, занимающий 101-е место в мировом рейтинге, пригрозил своей матери во время квалификации турнира категории "Мастерс" в Мадриде.

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