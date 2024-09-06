Такого еще не было: украинская теннисистка выиграла US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей Открытого чемпионата США US Open-2024 в парном разряде. Престижный трофей наша соотечественница завоевала в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко, обыграв в финальном матче соперниц из Франции и Китая.

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Девушки провели на корте 88 минут, а поединок завершился в двух партиях – 6:4, 6:3. За это время украинка и латвийка один раз подали навылет, реализовали четыре из пяти брейкпоинтов, а также выиграли 20 активных розыгрышей. В свой пассив Киченок и Остапенко записали семь двойных и 27 невынужденных ошибки.

За весь турнир Людмила и Елена ни отдали своим соперницам ни одного сета, причем только в четырех из них проиграли четыре или больше геймов. Все шесть поединков они выиграли со счетом 2:0.

Киченок стала первой украинкой в истории, которая выиграла US Open. В минувшем году она первенствовала в миксте на Wimbledon. В 2008 году сестры Катерина и Алена Бондаренко победили на Australian Open.

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