Теннисистка из Москвы отметилась хамством на US Open и была освистана. Видео

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которая до 2012 года выступала под флагом России, отметилась позорным поведением во время матча Открытого чемпионата США – US Open. 29-летняя уроженка Москвы в одном из моментов проявила полное неуважение к девушке, подающей мячи.

Видео дня

Соответствующее видео на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, опубликовало издания The Tennis Letter. На ролике видно, как перед одной з подач Путинцевой в поединке против итальянки Жасмин Паолини к теннисистке направляется болгерл, чтобы дождаться команды от спортсменки на получение мячей.

Однако вместо этого экс-россиянка начала просто игнорировать девушку. Та не растерялась и все равно бросила мячи в сторону Путинцевой, которые та не стала принимать. В результате публика, которая сначала со смехом восприняла ситуацию, освистала казахстанскую спортсменку.

К слову, уроженка Москвы не справилась с Паолини, легко проиграв ей в двух партиях 3:6, 4:6, и покинула US Open-2024 после третьего круга.

Как сообщал OBOZ.UA, четвертая ракетка России Диана Шнайдер рассыпалась в комплиментах Соединенным Штатам Америки за организацию US Open и попала под травлю пропагандистов.

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