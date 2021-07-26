Свитолина сказала, будет ли она менять фамилию после свадьбы с Монфисом

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) заявила, что всегда будет выступать на корте под своей фамилией. В середине июля она вышла замуж за своего коллегу Гаэля Монфиса (№19 в рейтинге ATP) и после этого изменила фамилию в социальных сетях.

В интервью изданию "Большой теннис Украины" наша соотечественница призналась, что удивилась, когда увидела, что ресурсы, которые предоставляют информацию о результатах спортивных событий, начали подписывать ее как Элину Монфис. Украинка объяснила, что в мире тенниса все знают ее как Свитолину.

"Я не знаю, почему эти ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни. Я достигла многого под этой фамилией, и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией", – рассказала наша соотечественница.

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Напомним, что ранее Элина раскрыла подробности свадьбы с Монфисом и показала фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте женского турнира на Олимпиаде в Токио Свитолина одержала непростую победу над немкой Лаурой Зигемунд.