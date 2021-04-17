Свитолина с флагом Украины пробежала круг почета после победы в плей-офф Кубка Федерации. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и остальная наша сборная эффектно отпраздновали победу над Японией в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации).

Элина вместе с Мартой Костюк, Катариной Завацкой, Надеждой и Людмилой Киченок пробежали по корту в Черноморске круг почета, размахивая украинским флагом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться украинскими спортсменками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый игровой день Украина повела 2:0. Сперва Свитолина со счетом 6:3, 6:2 разобралась с Чихиро Мурамацу (№223). а затем Марта Костюк (№84) была сильнее Юки Найто (№172). (6:3, 6:3).

Досрочную победу во второй игровой день оформила Элина Свитолина, победив Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6.