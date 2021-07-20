Свитолина рассказала об условиях в Олимпийской деревне и о свадьбе с Монфисом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA), которая 16 июля сыграла свадьбу со своим давним бойфрендом Гаэлем Монфисом, заявила, что они с французом отлично отпраздновали это событие. Наша соотечественница отметила, что теперь им нужно сфокусироваться на успешном выступлении на ОИ в Токио.

В интервью изданию "Большой теннис Украины" Свитолина рассказала, что медовый месяц у них с теннисистом запланирован на ноябрь. Сейчас они с Монфисом уже находятся в столице Японии.

"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно. Мы отлично провели время. Сейчас же мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", – поделилась информацией Элина.

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Украинка отметила комфортные условия и большие размеры Олимпийской деревни, что позволяет спортсменам не чувствовать себя так, будто они находятся в "пузыре".

"В олимпийской деревне можно свободно передвигаться, она достаточно большая. Ты можешь выходить, идти в тренажерный зал, в столовую, есть игровая комната. Как такого "пузыря" не чувствуется. Здесь территория намного больше, поэтому тут даже комфортнее, чем на наших турнирах. Тесты на коронавирус нужно сдавать каждый день, постоянно быть в маске, даже в тренажерном зале, когда бегаешь на дорожке или делаешь упражнения", – рассказала Свитолина.

Теннисистка призналась, что ей повезло с номером, раскрыв проблемы, с которыми столкнулись другие участники Игр.

"Что касается проживания, то мне повезло, у меня отдельная комната со своим туалетом. Самое главное – есть кондиционер, который работает, потому что на улице 35 градусов, очень жарко. Знаю, что некоторым игрокам не повезло, потому что они живут в апартаментах на 3 комнаты и на 6 человек всего один туалет. Для больших команд это достаточно тяжело, потому что стены картонные и все слышно. Высоким парням тоже не нравится, я думаю, потому что кровати очень маленькие и узкие. Я достаточно невысокого роста, поэтому мне все подходит. Условия намного комфортнее, чем были в Рио-де-Жанейро", – заявила украинка.

Свитолина также рассказала, что была не готова к невероятной жаре, которой ее встретила Япония. По словам нашей спортсменки, температура воздуха здесь составляет 35 градусов тепла.

Теннисный турнир на ОИ в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина призналась, что для нее является большой честью выступление на Олимпиаде под украинским флагом.