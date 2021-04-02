Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами. Видео

Михаил Морозов Теннис 10:34, 2.04.2021 Обновлено: 10:39, 2.04.2021

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) проиграла первой ракетке мира Эшли Барти в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Майами со счетом 0:2 (3:6, 3:6).

В первом сете наша соотечественница испытывала проблемы с игрой на своей подаче. Она выиграла лишь 50% очков на первой и 38,9% – на второй. Ее соперница воспользовалась этим, сделав три брейка против одного у Свитолиной, и вышла вперед в счете.

Во второй партии первая подача Элина намного чаще попадала в корт, но от этого процент выигранных розыгрышей не улучшился, а даже ухудшился (упал до 47,8%). Решающий момент поединка случился в середине сета, когда теннисистки сделали три брейка подряд. Два из них записала на свой счет Барти, что и позволило ей спокойно довести дело до победы.

Статистика очков в матче Барти - Свитолина
WTA
Статистика подач в матче Барти - Свитолина
WTA

В финале, который состоится 4 апреля, австралийская спортсменка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале Свитолина не испытала серьезных проблем в матче с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

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Спорт Теннис

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