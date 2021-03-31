Свитолина легко разобралась с соперницей и вышла в полуфинал турнира в Майами. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) одержала уверенную победу над латвийкой Анастасией Севастовой (№57) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Майами со счетом 2:0 (6:3, 6:2).

На старте матча обе спортсменки испытывали большие проблемы в игре на подаче. Наша соотечественница исправила ситуацию быстрее и, сделав на один брейк больше соперницы, без нервов выиграла первый сет.

Вторая партия началась идеально для Свитолиной, которая сразу же повела со счетом 4:0. Она позволила Севастовой отыграть два гейма и сократить отставание, но на большее латвийку не хватило.

Отметим, что Элина вышла в полуфинал одного из наиболее престижных турниров WTA впервые с ноября 2019 года, когда она дошла до финала Итогового турнира WTA. В Майами ее следующей соперницей станет первая ракетка мира Эшли Барти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем раунде соревнования Свитолина совершила камбэк в матче с чешкой Петрой Квитовой и в драматичном стиле вышла в четвертьфинал.