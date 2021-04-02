Світоліна програла першій ракетці світу в півфіналі турніру в Маямі. Відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у світовому рейтингу) програла першій ракетці світу Ешлі Барті в півфіналі турніру серії WTA 1000 в Маямі з рахунком 0:2 (3:6, 3:6).

У першому сеті наша співвітчизниця мала проблеми з грою на своїй подачі. Вона виграла лише 50% очок на першій та 38,9% – на другій. Її суперниця скористалася цим, зробивши три брейки проти одного у Світоліної, та вийшла вперед у рахунку.

У другій партії перша подача Еліни набагато частіше влучала в корт, але від цього відсоток виграних розіграшів не покращився, а навіть погіршився (впав до 47,8%). Вирішальний момент поєдинку трапився в середині сету, коли тенісистки зробили три брейка підряд. Два з них записала на свій рахунок Барті, що й дозволило їй спокійно довести справу до перемоги.

Статистика очок у матчі Барті - Світоліна WTA

Статистика подач у матчі Барті - Світоліна WTA

У фіналі, який відбудеться 4 квітня, австралійська спортсменка зіграє з представницею Канади Б'янкою Андреєску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі Світоліна не зазнала серйозних проблем у матчі з представницею Латвії Анастасією Севастовою.