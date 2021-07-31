Свитолина посвятила Украине свою медаль Олимпиады-2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина посвятила "бронзу" Олимпийских игр-2020 своей Родине. После победы в утешительном финале на Олимпиаде в Токио, 26-летняя одесситка опубликовала короткий, но трогательный пост в соцсетях.

Свитолина написала, то не может описать эмоции, которые испытывает в данный момент и призналась, что победила из любви к своей стране.

"Украина - для тебя", – призналась теннисистка, добавив два смайлика в виде сердечек синего и желтого цвета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный матч-триллер между Свитолиной и Рыбакиной продлился около трех часов. После проваленного первого сета украинка смогла переломить ход игры и взять второй на тай-брейке.

Судьба встречи решалась в третьей партии. Ее увереннее начала представительница Казахстана, но проигрывая 0:3 Свитолина сделала феноменальный камбэк.

В своем послематчевом комментарии Элина призналась, что отдала на корте все силы и у нее просто подкашиваются ноги.

Само флеш-интервью ознаменовалась курьезным эпизодом. Свитолиной в прямом эфире пришлось выполнить просьбу украинского журналиста.