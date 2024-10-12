Свитолина показала, что больше всего ее поразило в Киеве во время путешествия по Украине. Фото

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина выложила небольшой фотооттчет, в котором поделилась самыми памятными фотографиями во время своего путешествия по Украине. 30-летняя теннисистка в Instagram показала кадры из киевских локаций, которые ей большее всего запомнились.

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На одном фото Свитолина позирует на фоне костела в центре столицы.

На другом – снята в простом киевском дворе, в магазине спортивной одежды, где висит ее постер и в столичном ресторане с фирменным блюдом.

Также спортсменка сфотографировала свой вид из окна отеля Fairmont Grand Hotel, который находится на набережной Днепра.

"Присоединяйтесь ко мне в этой дикой поездке по стране стойкости, улыбок, солнца и бесконечного борща! 😁💙💛 Моя Украина!" – подписала свой пост Свитолина.

Как сообщал 18-сентября перенесла операцию на правой ноге и последнее время проходит реабилитацию в столице Украины.

Во время своего визита в Киев, Свитолину поразило, что многие аптеки в городе не оборудованы специальными пандусами для людей с инвалидностью.

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