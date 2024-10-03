'У меня в голове не укладывается'. Свитолина поражена тем, с чем столкнулась в Киеве

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина поражена, что многие аптеки в Киеве не оборудованы специальными пандусами для людей с инвалидностью. 30-летняя спортсменка 18-сентября перенесла операцию на правой ноге и последнее время проходит реабилитацию в столице Украины.

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"Два дня назад я искала там в аптеке что-то для ноги. И вот ездили мы по аптеках... Где-то 10... 12 аптек и все они были с лестницей. И там не какие-то типа ступени маленькие, там 10 ступеней. Ну реально. Ну как вообще? Это невозможно. Ну у меня в голове не укладывается", – заявила бывшая 5-я ракетка мира на Youtube-канале Сергея Притулы.

На уточняющий вопрос, как же она поднималась, Элина призналась, что ей помогла ее спортивная подготовка.

"Ну как-то понималась, потому что у меня если бы не было другого пути вот. Ну и я как бы в нормальной физической форме нахожусь. А представляете если это люди возвращающиеся с войны. А если они там на инвалидной коляске..." – возмущена Свитолина.

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