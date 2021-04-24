Свитолина пришла на шоу про знакомства и неожиданно встретила Птушкина. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась в шоу известного телеведущего Алексея Дурнева: "Дурнев ищет парня".

В одном из конкурсов шоумен показывал 26-летней теннисистке фотографии известных мужчин, с которыми она теоретически могла бы встречаться. Элине предлагали выбрать, куда отправится тот или иной претендент: на лицо или на бутылку ("нравится" или "не нравится").

В качестве одного из кандидатов Дурнев показал спортсменке снимок популярного украинского блогера-путешественника Антона Птушкина.

Элина призналась, что ее мама очень любит Антона и она бы сразу сказала "На лицо!".

В это время случайно в студию зашел сам Птушкин, который записал обращение для мамы Свитолиной:

"Елена здравствуйте, мне рассказали, что в семье есть фанат. Я всегда робею в таких ситуациях. Спасибо за прекрасную дочь и хорошего вечера"

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом 565 тысяч долларов.