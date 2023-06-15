Стаховский предупредил, что будет за оскорбления невесты 'Да Винчи', упомянув случившееся с Тарасом Чорновилом

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский встал на защиту руководителя медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой. Сергей пообещал серьезные последствия тем, кто еще раз тронет вербально или физически невесту Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").

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"Предлагаю следующим персонажам, которые захотят оскорбить любого из наших защитников, подумать трижды, потому что мусорник – это еще самая простая история", – написал Стаховский в Twitter, добавив смайл, отдающий честь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня бывшего нардепа-регионала Тараса Чорновила облили зеленкой и засунули в мусорный бак. Это произошло после того, как политик позволил себе публично оскорбить руководителя медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алину Михайлову.

Напомним, невеста Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи") Алина Михайлова пошла в суд после его смерти. Девушка хочет юридически закрепить факт проживания с воином, погибшим в начале марта 2023-го в боях за Бахмут.

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