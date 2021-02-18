Серена Уильямс расплакалась после вылета с Australian Open и ушла с пресс-конференции. Видео

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс (№11 в рейтинге WTA) проиграла японке Наоми Осаке (№3) в полуфинале Australian Open со счетом 0:2 (3:6, 4:6) и не смогла сдержать эмоции на послематчевой пресс-конференции.

После окончания поединка австралийская публика тепло попрощалась с американкой, наградив ее овацией. Та, в свою очередь, положила руку на сердце и долго не могла уйти с корта. Журналисты спросили ее об этом моменте, поинтересовавшись, не означает ли это, что Серена вскоре завершит карьеру.

Она ответила: "Я не знаю. Если я когда-нибудь буду прощаться, то никому об этом не скажу, так что…" После следующего вопроса о большом количестве невынужденных ошибок во время матча Уильямс не смогла сдержать эмоции, быстро сказала, что не знает причину и что с нее хватит, и покинула пресс-конференцию со слезами на глазах.

Отметим, что на счету 39-летней американки 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде – на один меньше, чем у рекордсменки Маргарет Корт. В последний раз она выигрывала Australian Open в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойфренд лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис также не смог сдержать слез после вылета в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.