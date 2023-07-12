Российский теннисист со словами 'шанс на хорошую жизнь' высказался о войне в Украине

Российский теннисист Андрей Рублев не чувствует своей вины за то, что он представляет страну, которая развязала преступную войну против Украины. 25-летний уроженец Москвы назвал ужасной агрессию РФ, однако при этом назвал боевые действия не войной, а "ужасными вещами".

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Об этом Рублев заявил на пресс-конференции после поражения от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании – Wimblerdon-2023. Теннисист из России пожелал, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее.

"Вина за то, что я из России? Нет. Не знаю, что сказать. Я сделал столько заявлений. Мне кажется, мое мнение предельно ясно, так что... Это не вина. Скорее просто ситуация ужасная. Конечно, никому такого не пожелаешь. Хочется, чтобы эти ужасные вещи как можно скорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь", – сказал Рублев.

Накануне в полуфинал Wimbledon-2023 вышла украинка Элина Свитолина, которая обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Успех украинской теннисистки вызвал приступ желчи в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Wimbledon-2023 категорично ответили на призыв Элины Свитолиной сделать официальное заявление об отношении украинок к россиянкам и беларускам.

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