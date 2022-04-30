Российская чемпионка Европы по фигурному катанию неожиданно завершила карьеру в 19 лет

Бронзовая призерка командного чемпионата мира по фигурному катанию (2019) и чемпионка Европы в Минске (2019) София Самодурова объявила о завершении карьеры. 19-летняя россиянка заявила, что больше не будет выступать на профессиональном уровне.

В интервью sport24 Самодурова заявила, что это решение приняла спокойно без последующей апатии.

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Фигуристка призналась, что в дальнейшем видит себя в детской тренерской карьере и к этому занятию ее подтолкнул ее тренер.

"Хотела уезжать жить в Казахстан – у меня там родители, семья. Но Алексей Николаевич сказал, что нужно делиться своими знаниями", – сказала Самодурова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль турнира.