''Реалии, в которых мы живем''. Стаховский рассказал о потерях на войне с Россией

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, рассказал, что за все время погибло более 200 украинских атлетов. Также Стаховский признался, что поддерживает связь с еще одним теннисистом Александром Долгополовым. Тот тоже находится на фронте.

Видео дня

Сам 37-летний киевлянин является солдатом минометного расчета в Национальной гвардии Украины. Долгополов непосредственно занимается дронами: летает, сбрасывает, работает, тренируется.

"Среди теннисистов, к сожалению, тоже есть истории о погибших. В общей сложности, к сожалению, более 200 спортсменов погибли на этой войне, некоторые из них олимпийцы. Это реалии, в которых мы живем", – цитирует Стаховского Tribuna.com.

В недавнем интервью Стаховский отметил, что Украина может победить лишь благодаря распаду России. Спортсмен-вони считает, что тот факт, что наша страна встретили Новый год свободной - это уже победа.

Недавно Сергей похвастался своими трофеями, выложив фотографии военнопленных.

Ранее Стаховский выложил снимки из самой горячей точки фронта. Сергей побывал в Бахмуте и сфотографировался в разбомбленной школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!