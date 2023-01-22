Стаховский, воюющий на фронте, назвал единственный вариант для Украины
Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что Украина может победить лишь благодаря распаду России. Стаховский отметил, что тот факт, что мы встретили Новый год как свободная страна - это уже победа.
Сергей напомнил, что против Украины воюет огромная страна с огромным человеческим ресурсом, которого она совсем не жалеет.
"Который она бросает, просто как мясо на огонь. Мы должны это так воспринимать. Конечно, наша цель - это выйти на государственные границы и откинуть оккупантов. Для нас единственный вариант - это, чтобы Россия распалась. Или сама изнутри, или чтобы ей кто-то помог", – сказал Стаховский в эфире телеканала "Дом".
Как сообщал OBOZREVATEL, 37-летний Стаховский после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ.
Недавно Сергей похвастался своими трофеями, выложив фотографии военнопленных.
Ранее Стаховский выложил снимки из самой горячей точки фронта. Сергей побывал в Бахмуте и сфотографировался в разбомбленной школе.
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