'Самая страшная ночь': РФ обстреляла район Одессы, где живут известные украинские теннисистки

Украинские теннисистки из Одессы Даяна Ястремская и Владислава Кутузова отреагировали на ракетные удары по их родному городу в ночь на 14 июня, которые забрали жизни трех людей. Даяна рассказала, что снаряд оккупантов приземлился в пяти минутах от ее дома. А Владислава и вовсе почувствовала прилет в соседний дом.

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РФ атаковала Одессу "Калибрами" из акватории Черного моря и хоть две ракеты были сбиты силами ПВО, в городе пострадали бизнес-центр, ресторан быстрого питания, складское помещение торговой сети и жилые дома, в которых ударной волной выбило окна, снесло фанерные двери и москитные сетки.

"Одесса, 5 минут от моего дома. McDonald's, жилые дома, институт, торговый центр. Россия – это террористы", – отреагировала на обстрел и разрушения Ястремская, тегнув в сторис Международную федерацию тенниса, а также Женскую теннисную ассоциацию (WTA), которая в нейтральном статусе допускает к своим турнирам спортсменок из РФ и Беларуси.

Также теннисистка добавила картинку с надписью: "С чего начинается ваше утро? Со слова "п*дарасы". И выложила в Instagram аудиозапись звуков, которые в ночь на 14 июня слышали одесситы, – сирену, пролет ракет, ужасные взрывы и сигнализацию на автомобилях после прилетов.

Бывшая украинская теннисистка Владислава Кутузова, которая работает тренером в Одессе, призналась, что минувшая ночь из-из обстрелов России была для нее очень страшной. Ракеты оккупантов попали в строения по соседству с домой спортсменки, которая после полномасштабного вторжения РФ остается в родном городе.

"Самая страшная ночь. Соседний дом. У соседей повыбивало окна. Ну какими нужно быть дебилами, чтобы попасть в магазин, бизнес-центр. Уже жду новостей, что это был стратегический объект... П*дарусня", – написала в сторис своего Instagram Кутузова.

По словам Владиславы, единственное, что спасает сегодня от слез и депрессии – это теннис и тренировки.

Отметим, что в результате обстрела Одессы в ночь на 14 июня 3 человека погибли и еще 13 получили ранения. Однако спасатели продолжают разбирать завалы после попадания ракеты в складское помещение торговой сети. И там еще могут быть люди.

Ранее OBOZREVATEL давал реакцию на массированный ракетный удар РФ от клуба УПЛ. В "Кривбассе" пообещали российским оккупантам, что они будут пылать в аду так, как пылал после их обстрелов Кривой Рог.

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