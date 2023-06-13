'Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду': реакция на ракетный удар России от клуба УПЛ

Клуб Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Кривому Рогу в ночь на 13 июня. После ударов по гражданским объектам представители криворожской команды обратились к международным организациям, которые начали допускать к соревнованиям российских спортсменов, несмотря на кровавую войну в Украине.

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На своих страницах в социальных сетях "Кривбасс" эмоционально пообещал представителям России расплату за атаку на мирное население одного из промышленных центров страны. Также клуб обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые лоббируют интересы "нейтральных" атлетов РФ и Беларуси.

"13.06.2023. Сегодня родной Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду, проклятые русские ублюдки. Эй, МОК и ФИФА, а как вам спится?" – говорится в сообщении.

В сети уже появились жуткие кадры последствий прилета в Кривом Роге, который пришелся на жилую многоэтажку, где горели квартиры с первого по пятый этаж. В общем огонь охватил площадь 700 кв. м, его потушили спасатели.

Также существенные разрушения получили частные жилые дома, частное предприятие, автомобильное предприятие и припаркованные на улицах машины.

По состоянию на 10:00 в Кривом Роге было известно о 10 погибших и по меньшей мере 28 раненых в результате террористических атак армии РФ.

Среди жертв российских террористов – учитель младших классов и его жена, которым было по 22 года. Вражеская ракета убила их, когда молодые супруги мирно спали в собственной квартире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший футболист "Кривбасса" погиб, защищая Авдеевку.

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