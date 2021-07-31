Появилось видео награждения Свитолиной на Олимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила заслуженную награду олимпийского турнира по теннису. 26-летняя одесситка в поединке против казашки Елены Рыбакиной выборола бронзовую медаль.

Элина Свитолина на подиуме

Во время торжественной церемонии уставшая Свитолина светилась от счастья. Было заметно, что несмотря на золотые надежды, наша соотечественница очень довольна результатом.

Элина Свитолина с медалью
Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как все происходило.

Элина Свитолина с букетом

Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный матч-триллер между Свитолиной и Рыбакиной продлился около трех часов. После проваленного первого сета украинка смогла переломить ход игры и взять второй на тай-брейке.

Элина Свитолина

Судьба встречи решалась в третьей партии. Ее увереннее начала представительница Казахстана, но проигрывая 0:3 Свитолина сделала феноменальный камбэк.

Элина Свитолина сделал камбэк

В своем послематчевом комментарии Элина призналась, что отдала на корте все силы и у нее просто подкашиваются ноги.

Элина Свитолина после игры легла на корт

Само флеш-интервью ознаменовалась курьезным эпизодом. Свитолиной в прямом эфире пришлось выполнить просьбу украинского журналиста.

Свитолина и журналист
ЯпонияТокиоОлимпиада-2020ТеннисЭлина Свитолина