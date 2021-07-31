Появилось видео награждения Свитолиной на Олимпиаде-2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила заслуженную награду олимпийского турнира по теннису. 26-летняя одесситка в поединке против казашки Елены Рыбакиной выборола бронзовую медаль.

Во время торжественной церемонии уставшая Свитолина светилась от счастья. Было заметно, что несмотря на золотые надежды, наша соотечественница очень довольна результатом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, драматичный матч-триллер между Свитолиной и Рыбакиной продлился около трех часов. После проваленного первого сета украинка смогла переломить ход игры и взять второй на тай-брейке.

Судьба встречи решалась в третьей партии. Ее увереннее начала представительница Казахстана, но проигрывая 0:3 Свитолина сделала феноменальный камбэк.

В своем послематчевом комментарии Элина призналась, что отдала на корте все силы и у нее просто подкашиваются ноги.

Само флеш-интервью ознаменовалась курьезным эпизодом. Свитолиной в прямом эфире пришлось выполнить просьбу украинского журналиста.