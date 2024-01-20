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Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
9,5 т.
Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Украинская теннисистка Елизавета Котляр обменялась рукопожатием с россиянкой Владой Минчевой на юниорском Australian Open. После поражения в первом круге (2:6, 4:6) 16 -летняя днепрянка подошла к сетке и подала руку 16-летней уроженки подмосковных Мытищ.

Видео дня
Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Такой поступок представительницы Украины спровоцировал настоящий шквал восторженных статей в российских СМИ.

Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Пропагандисты не забыли приплести к новости и скандал на ЧМ по фехтованию, когда украинка Ольга Харлан не подала руки российской шпажистке Анне Смирновой.

Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео
Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

С похвалой в адрес украинки выступил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики — это было доказано", — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Выступление в Мельбурне для нашей соотечественницы стало дебютным в основной сетке юниорского турнира Большого шлема. В предыдущем сезоне Котляр не смогла пройти квалификацию на Roland Garros.

Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Котляр второй раз в карьере встречалась с Минчевой. В 2021 году Елизавета победила россиянку на грунтовом турнире ITF J30 в Бишкеке.

Стоит отметить, что Елизавета продолжит выступление на юниорском Australian Open в парном разряде вместе с представительницей Польши Моникой Станкевич.

В 15 лет Котляр стала чемпионкой на турнире ITF Juniors первой категории в польском Бытоме.

Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

Марта Костюк

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