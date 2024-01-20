Поступок украинской теннисистки на Australian Open вызвал восторг российских пропагандистов. Видео

Украинская теннисистка Елизавета Котляр обменялась рукопожатием с россиянкой Владой Минчевой на юниорском Australian Open. После поражения в первом круге (2:6, 4:6) 16 -летняя днепрянка подошла к сетке и подала руку 16-летней уроженки подмосковных Мытищ.

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Такой поступок представительницы Украины спровоцировал настоящий шквал восторженных статей в российских СМИ.

Пропагандисты не забыли приплести к новости и скандал на ЧМ по фехтованию, когда украинка Ольга Харлан не подала руки российской шпажистке Анне Смирновой.

С похвалой в адрес украинки выступил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики — это было доказано", — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Выступление в Мельбурне для нашей соотечественницы стало дебютным в основной сетке юниорского турнира Большого шлема. В предыдущем сезоне Котляр не смогла пройти квалификацию на Roland Garros.

Котляр второй раз в карьере встречалась с Минчевой. В 2021 году Елизавета победила россиянку на грунтовом турнире ITF J30 в Бишкеке.

Стоит отметить, что Елизавета продолжит выступление на юниорском Australian Open в парном разряде вместе с представительницей Польши Моникой Станкевич.

В 15 лет Котляр стала чемпионкой на турнире ITF Juniors первой категории в польском Бытоме.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

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