'Под флагом России 100% не было': Свитолина ответила на вопроса о смене гражданства

Самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина призналась, что получала предложения выступать за другую страну в начале своей карьеры. По словам 30-летней одесситки, к ней обращались многие страны, однако при этом россияне не выходили на контакт.

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Об этом Свитолина рассказала в интервью YouTube-каналу "Украинской правды". Обладательница 17 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) подчеркнула, что никогда не рассматривала возможности отказываться от выступлений под флагом Украины, а также напомнила о своем меценате.

"Под флагом России 100% не было такого предложения. Но были другие страны. Предлагали 500 тысяч долларов в год. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, твое развитие в теннисе. То есть ты должен играть за другую страну. Это было давно. И для меня такого вопроса никогда не стояло, чтобы сменить страну. Когда я начинала свой путь теннисиста, для меня были хорошие условия в Харькове – у меня был спонсор Юрий Сапронов, которые мне предоставил все, чтобы я развивалась", 0 сказала Свитолина.

Недавно Элина приехала в Киев и рассказала, что ее больше всего поразило в столице Украины. Также она возмутилась ситуацией в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, 18-го сентября Элина Свитолина перенесла операцию на правой ноге и решила в Киеве проходить реабилитацию.

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