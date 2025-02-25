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Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
2,0 т.
Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) произвела настоящий фурор в интернете своим эффектным видом на вечеринке перед стартом турнира WTA 500 в Мериде (Мексика). 22-летняя киевлянка появилась на мероприятии в элегантном белом платье с тонкими бретелями и изысканными декоративными элементами.

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Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Образ спортсменки подчеркнул ее утонченную фигуру, а прозрачные вставки сделали наряд еще более выразительным. Волосы Марты были уложены в естественном стиле, а макияж оставался сдержанным, подчеркивая природную красоту.

Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Теннисистка появилась в отличном настроении, позировала фотографам и общалась с гостями вечера. Поклонники отметили, что Костюк выглядела не только стильно, но и уверенно, что может стать хорошим знаком перед стартом турнира.

Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото
Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото
Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото
Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Позже модные эксперты определили, что за наряд был на украинке. Это платье Magda Butrym FW24 – миди с драпировкой и рюшами, выполненное из эластичного купро-сетчатого материала с встроенным боди ($2030). Аксесуар: сумка Bottega Veneta ‘Baby Sardine’ – плетеная из ягнячьей кожи с металлической скульптурной ручкой (€2700).

Костюк начнет выступление в Мериде 25 февраля матчем против австралийки Дарьи Сэвилл. Их поединок откроет игровой день на Центральном корте и начнется в 22:00 по киевскому времени. Украинка надеется показать хороший результат и укрепить свои позиции в рейтинге.

Отметим, что 15 февраля перед турниром в Дубае, Марта выбрала для вечеринки черное платье.

Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

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