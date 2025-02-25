Первая ракетка Украины поразила своим видом на вечеринке перед крупным теннисным турниром. Фото

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) произвела настоящий фурор в интернете своим эффектным видом на вечеринке перед стартом турнира WTA 500 в Мериде (Мексика). 22-летняя киевлянка появилась на мероприятии в элегантном белом платье с тонкими бретелями и изысканными декоративными элементами.

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Образ спортсменки подчеркнул ее утонченную фигуру, а прозрачные вставки сделали наряд еще более выразительным. Волосы Марты были уложены в естественном стиле, а макияж оставался сдержанным, подчеркивая природную красоту.

Теннисистка появилась в отличном настроении, позировала фотографам и общалась с гостями вечера. Поклонники отметили, что Костюк выглядела не только стильно, но и уверенно, что может стать хорошим знаком перед стартом турнира.

Позже модные эксперты определили, что за наряд был на украинке. Это платье Magda Butrym FW24 – миди с драпировкой и рюшами, выполненное из эластичного купро-сетчатого материала с встроенным боди ($2030). Аксесуар: сумка Bottega Veneta ‘Baby Sardine’ – плетеная из ягнячьей кожи с металлической скульптурной ручкой (€2700).

Костюк начнет выступление в Мериде 25 февраля матчем против австралийки Дарьи Сэвилл. Их поединок откроет игровой день на Центральном корте и начнется в 22:00 по киевскому времени. Украинка надеется показать хороший результат и укрепить свои позиции в рейтинге.

Отметим, что 15 февраля перед турниром в Дубае, Марта выбрала для вечеринки черное платье.

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