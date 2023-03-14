Первая ракетка мира заступилась за Украину после провокации российской теннисистки. Фото

Первая ракетка Мира Ига Швентек призналась, что она поражена поступком российской теннисистки Анастасии Потаповой. 21-летняя уроженка Саратова вышла на матч третьего круга в американском Индиан-Уэллс против Джессики Пегулы в футболке московского футбольного клуба "Спартак".

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Полячка обратилась к руководству WTA, где ей пообещали запретить ношение формы российских клубов среди теннисисток.

"Я думал, что она понимает, что ей не следует таким образом демонстрировать свою позицию, даже если она болеет за команду. Я поговорила с WTA и в каком-то смысле поняла, что таких ситуаций должно быть меньше, потому что они будут объяснять другим игрокам, что в наши дни нельзя продвигать ни одну из российских команд", - цитирует Швентек REUTERS.

Победительница US Open уверена, что подобное объявление от WTA должно было случиться раньше.

"В начале войны в раздевалке был большой хаос. Было непонятно, как подходить ко всему, что вызывает такие неприятные ситуации. Я думаю, если бы с самого начала руководство повело себя по-другому, возможно, мы бы избежали таких ситуаций", - подытожила Ига.

В свою очередь на вопрос о футболке Потапова после матча с Пегулой заявила, что болеет за "Спартак" с 13 лет и не видит в этом никакой провокации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Швентек после победы в финале турнира WTA 500 в Дохе призвала поддержать Украину. Стадион ответил овациями.

В июне прошлого года Швентек второй раз в своей карьере выиграла Roland Garros. Во время церемонии награждения титулованная теннисистка обратилась к украинцам, поддержав нас в войне против России.

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