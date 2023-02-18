Лучшая теннисистка планеты, выиграв турнир, призвала поддержать Украину. Стадион в Катаре ответил овациями. Видео

Первая ракетка мира Ига Швентек заговорила про Украину после победы в финале турнира WTA 500 в Дохе. В решающем матче 21-летняя полячка с разгромным счетом 6:3, 6:0 победила Джессику Пегулу из США (№4 WTA).

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Во время флеш-интервью Швентек вспомнила этот турнир прошлого года, когда она выступала сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022-м Ига разместила пост в Instagram, заявив, что не может представить страдания целых семей, украинцев, которые остались в стране, и тех, кому пришлось покинуть ее в одночасье.

"У нас короткая память. Мы все должны поддерживать украинцев во всем, с чем они борются каждый день. Разочаровывает, что ситуация не меняется, но я надеюсь, что они останутся сильными", – сказала спортсменка в этот раз.

На видео со второй минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне прошлого года Швентек второй раз в своей карьере выиграла Roland Garros.

Во время церемонии награждения титулованная теннисистка обратилась к украинцам, поддержав нас в войне против России.

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