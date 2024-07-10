Отказалась от России, но 'платила' Путину и боялась вопросов о войне: соперница Свитолиной по 1/4 финала Уимблдона попадала в скандалы

Сегодня, 10 июля, лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2024 с 25-летней уроженкой Москвы, но под флагом Казахстана Еленой Рыбакиной. Бывшая россиянка уже выигрывала травяной мэйджор в 2022-м, а потом долго пыталась выкрутиться после вопроса про ее отношение к войне в Украине и действиям Путина.

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OBOZ.UA собрал ключевые факты про карьеру Рыбакиной, отказ от российского паспорта, дом в Москве и жалость к теннисистам из стран-агрессоров.

Кто такая Елена Рыбакина

Будущая теннисистка родилась в московской семье продюсера телевизионных трансляций канала "НТВ-плюс" Андрея Рыбакина и менеджера строительной компании Екатерины. Также у спортсменки есть старшая сестра Анна. В детстве Елена занималась фигурным катанием и спортивной гимнастика, но из-за высокого роста тренеры не видели у нее будущего. И тогда родители отвели дочерей в секцию тенниса.

На юниорском уровне Рыбакина звезд с неба не хватала, однако показывала определенный потенциал. Соревноваться на взрослом уровне теннисистка начала с 2015 года с соревнований под эгидой ITF, дойдя до финалов в Анталье и Фергане и выиграв два турнира в парном разряде – в Анталье и Стамбуле.

Вскоре Елена начала сотрудничать с бывшей девятой ракеткой мира Андреем Чесноковым, а 30 января 2018 года вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников опубликовал интригующий пост: "Лена Рыбакина – запомните это имя". Но всего через полгода появилась информация, что москвичка меняет гражданство.

Отказ от паспорта России

Несмотря на авансы Кафельникова, федерация не собиралась вкладывать деньги в Елену. Отец Рыбакиной даже не скрывал, что причина переезда его дочери в Казахстан – отсутствие необходимой финансовой поддержки в России: "Федерация прислала мне контракт для Лены. Посмотрел на него – и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: "Денег нет, но вы держитесь".

Позже чисто финансовые причины подтвердила и сама теннисистка: "Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает в том числе финансово".

После смены гражданства Рыбакина нашла себе нового тренера, хорвата Стефано Вукова. И это стало для нее поворотным моментом в карьере. С балканцем в 2019 году она завоевала свой первый титул WTA и совершила стремительный рывок в мировом рейтинге, пройдя путь от 200-й ракетки до топ-20 в 2020-м.

Плохой слух и английский

В 2022 году Рыбакина стала первой в истории Казахстана победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде, обыграв в финале Уимблдона на тот момент вторую ракетку мира Онс Жабер. А затем на пресс-конференции у Елены начал отказывать слух и значительно ухудшился английский, когда ей начали ставить вопросы о вторжении РФ в Украину.

В Британии представители британских СМИ напомнили Рыбакиной, что хоть она и представляет Казахстан, но родились и выросла в России и спросили, осуждает ли она войну и действия Путина. На что теннисистка ответила: "Простите, я не услышала".

Когда представитель СМИ снова повторил вопрос: "Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция".

И тут уже у уроженки РФ начались проблемы с языком: "Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос".

До и после этого Елена делала очень обтекаемые заявления о войне, призывая поскорее установить мир, но не называя виновника происходящего.

"Я просто хочу, чтобы война закончилась как можно скорее. Мир, да", – приводил слова Рыбакиной в апреле 2023-го TennisUpToDate. Непонятно, чего она боялась, но даже смена гражданства, судя по всему, не освободила ее от российского менталитета.

Где живет Елена Рыбакина

В эпицентр другого скандала Рыбакина попала после публикации авторитетного британского журналиста Сэма Стрита, который рассказал, что она все еще живет в РФ и налог на прибыль платит в стране проживания. Поэтому часть ее призовых от победы на Уимблдона-2022 – 2,5 миллиона долларов – пошли в бюджет страны-агрессора и на поддержку агрессии против Украины.

"Поскольку она платит подоходный налог в России, часть этого пойдет непосредственно Владимиру Путину. Если бы в финал вышла Виктория Азаренко, которая забанена, то Россия и Беларусь не увидела бы ни пенни", – написал журналист в Twitter.

После этого журналисты продолжали допрашивать Елену, действительно ли она продолжает жить в Москве, на что она ни разу не дала прямого ответа, отделываясь фразами, что сейчас представляет Казахстан и очень этим гордится.

А затем Рыбакина заявила, что между турнирами готовится в Братиславе, но, в целом, из-за постоянных переездов является человеком без постоянного дома: "Я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре. Между соревнованиями я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что, получается, что я нигде не живу".

При этом в социальных сетях теннисистки нет ни одной фотографии с меткой в России, начиная с 2022 года. Последний раз на территории РФ Елена зачекинилась в июле 2021-го в Большом театре.

Про допуск россиян и белорусов на турниры

Не удивительно, что казахстанская теннисистка была совсем не против допуска к соревнованиям российских и белорусских игроков. Мол, они ж "несчастные" и так страдают без флага.

"Я думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать в крупнейших турнирах", – процитировал Рыбакину ресурс Sportskeeda.

Отношения со Свитолиной

Элина и российская представительница Казахстана Рыбакина до четвертьфинала Уимблдона-2024 встречались друг с другом четыре раза. И пока что в их противостоянии наблюдается равновесие – соперницы выиграли по два матча.

Наиболее памятным, безусловно, является поединок за "бронзу" Олимпиады-2020, когда украинка добыла волевую победу в трех сетах, несмотря на невыносимую жару и влажность Токио. А вот в последнем матче наша соотечественница уступила на кортах Roland Garros-2024.

В своем превью популярный американский сайт sportskeeda написал, что благодаря вылету польки Иги Швентек в третьем раунде, Рыбакина стала явной фавориткой на победу в Лондоне – ее высокая подача и уверенная игра на задней линии до сих пор доставляет множество проблем соперницам.

"Тем временем, Свитолина достигла достигла еще одной вехи в своей карьере, выйдя в четвертьфинал Уимблдона в третий раз за карьеру. Она всегда на шаг впереди своих соперниц и любит играть в атакующий теннис на корте. Поскольку на кону стоит место за выход в полуфинал, обе спортсменки будут рваться вперед и показывать качественную игру", – говорится в статье.

"Это противостояние может стать определяющим моментом сезона для украинки, либо еще одним пером в шляпе для Елены. Результаты представительницы Казахстана за последние два года и опыт участия в крупных матчах должны позволить ей пройти это непростое испытание. Прогноз: победа Рыбакиной в трех сетах", – сделал свой прогноз автор. Но у Элины явно другие планы...

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