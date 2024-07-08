'Трудно находиться': звезда украинского тенниса расплакалась после матча, выйдя на корт с черной повязкой

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина расплакалась после победы над представительницей Китая Синь Ю Ван (6:2, 6:1) в 1/8 финала Уимблдона-2024. Накануне поединка страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Киева, Кривого Рога, Днепра, Покровска и Краматорска, в результате которого погибло уже минимум 34 человека, а в столице ракеты прилетели в детскую больницу Охматдет.

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Ошеломленная новостями Свитолина вышла на матч травяного турнира Большого шлема в традиционной белой форме, но с траурной черной лентой. А после победы старалась скрыть свои эмоции.

"Конечно, это было замечательное выступление с моей стороны. Но сегодня очень сложный день для всех людей в Украине", – начала послематчевое интервью Элина и не смогла сдержать слез, а зрители на трибунах поддержали ее длительными аплодисментами.

"Поэтому сегодня было нелегко сосредоточиться на матче. С самого утра было сложно читать новости, поэтому было невероятно трудно просто находится на корте. И я рада, что так отыграла и одержала победу", – сумела закончить свою речь Свитолина.

Видя состояние украинки, за которую на арене болел ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, интервьюер не стала задавать Элине дополнительных вопросов и отпустила ее отдыхать.

Отметим, что для триумфа 29-летней уроженке Одессы хватило 55 минут. За это время Свитолина сделала восемь подач навылет, реализовала четыре из шести брейкпоинтов и выиграла 21 активный розыгрыш. Элина взяла за поединок 62 очка против 35 у соперницы.

Следующей соперницей Элины станет российская представительница Казахстана Елена Рыбакина, которой наша соотечественница уступила недавно на Roland Garros.

Как сообщал OBOZ.UA, на Wimbledon-2024 украинские теннисистки установили национальный рекорд на турнирах Большого шлема.

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