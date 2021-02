Определилась победительница Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака (№3 WTA) стала двукратной победительницей Australian Open.

В финале турнира с призовым фондом 55 450 000 долларов 23-летняя Осака обыграла Дженнифер Брэди из США (24 WTA).

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. За это время Осака сделала шесть эйсов, допустив лишь две двойные ошибки.

𝒯𝒽𝒶𝓉 𝓂𝑜𝓂𝑒𝓃𝓉.



When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion 🏆#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Id3ZZhaJHh