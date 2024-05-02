'Новости из Украины заставляют меня плакать'. Свитолина не сдержалась, рассказывая о происходящем в Одессе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала в гостях подкаста Sky Sport Tennis где ответила на вопрос, что ее может заставить плакать. Теннисистка без сомнения назвала первой причиной таких эмоций новости с Родины.

"Это простой вопрос. Это новости из Украины, которые я постоянно получаю, в принципе каждый день. Даже когда разговариваю с бабушкой. Да, это действительно очень грустно", – цитирует Свитолину BTU.

По словам Элины она почти каждый день общается с родственниками из Украины, несмотря на то, что из-за разных часовых поясов это бывает сложно делать.

"Но я всегда стараюсь поддерживать с бабушкой связь, проверять как ее состояние, как ее ментальное здоровье, потому что это очень сложно. Мой родной город Одесса атакуют уже много дней, поэтому всем там действительно очень трудно. Так что я пытаюсь проверять, как они, и их сообщения и новости от них заставляют меня плакать", – подытожила 18-я ракетка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в последнее время усилила ракетные обстрелы Одессы. Для террора враг применяет в основном баллистическое вооружение.

Напомним, российские оккупанты вечером 1 мая ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе были слышны взрывы. Известно минимум о 14 пострадавших в результате вражеского обстрела.

Ранее сообщалось, что 30 апреля российские оккупационные войска нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. Жертвами атаки стали три человека.

Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!