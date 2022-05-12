'Никто вообще': в России с презрением высказались о Свитолиной, но испугались дисквалификации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оскорбительно высказался в адрес украинки Элины Свитолиной. Скандальный функционер, ранее получивший дисквалификацию после того, как назвал братьями американок Серену и Винус Уильямс, подобным образом отреагировал на слова нашей соотечественницы о войне.

Тарпищев потребовал от своих соотечественников не реагировать на призывы Элины не молчать о войне и осудить действия армии РФ. Об этом сам глава ФТР заявил в комментарии Metaratings.

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"Не надо обращать внимания, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнований. Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", – сказал Тарпищев.

Напомним, Элина Свитолина и другие украинские украинские теннисисты потребовали дисквалифицировать спортсменов из РФ и Беларуси за молчаливую поддержку войны главаря Кремля Владимира Путина. Свитолина выиграла 16 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) и "бронзу" Олимпиады-2020 в одиночном разряде.

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