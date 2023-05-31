"Ничего не изменилось – война продолжается". Цуренко резко высказалась в адрес россиян

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№66 WTA) не понимает, что кардинально изменилось через год полномасштабного вторжения России, что во всем мире начали возвращать россиян в большой спорт. 33-летняя киевлянка считает, что по-прежнему необходимо говорить о ситуации на каждом турнире.

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"Я не вижу четкой причины для этого просто потому, что на самом деле ничего не изменилось. Война продолжается. Если вы приняли решение год назад, что заставило вас изменить его? На мой взгляд, для этого нет никаких причин", – цитирует Цуренко BTU.

Она уверена, что решение МОК позволить атлетам из РФ и РБ участвовать в международных соревнований в нейтральном статусе, является демонстрацией плохого примера на будущее.

"Я думаю, что все санкции и все это было сделано для того, чтобы показать, что вы не можете просто так вторгнуться в другую страну, вы не можете просто прийти в 4 утра в другую страну и начать ее бомбить. Поэтому я считаю, что это сильный посыл, который следует донести. И если мы или другие организации предпринимают такие шаги назад, мы должны сказать им, что они не правы, и мы должны продолжать говорить об этом, – сказала Цуренко.

Напомним, Леся Цуренко отказалось выходить на корт против фанатки режима Александра Лукашенко белоруски Арины Соболенко, рассказав о шокирующем разговоре с главой WTA. После этого экс-теннисист из РФ Андрей Чесноков призвал дисквалифицировать украинских спортсменок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цуренко в первом круге Roland Garros победила чешскую теннисистку Барбору Крейчикову. Во втором раунде украинка 1 июня сыграет с представительницей США Лорен Дэвис.

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